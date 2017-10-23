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"Мертвый" бывший зэк подал в суд на тюрьму из-за эрекцииСегодня в 16:33

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Продолжавшейся четверо суток.

В США бывший заключенный Дастин Лэнс подал в суд на тюрьму, которая отказала ему в помощи врачей. Мужчина пытался обратиться к медикам в тот момент, когда страдал от приапизма. Это состояние многочасовой болезненной эрекции, не связанной с возбуждением. Оно может привести к застою крови, воспалению и развитию гангрены.

Как пишет британское издание The Independent, инцидент произошел в декабре 2016 года. Один из преступников, содержащихся в тюрьме, "угостил" потерпевшего таблеткой, вызвавшей болезненную эрекцию, продлившуюся 91 час.

По данным издания, Лэнс неоднократно жаловался надзирателям, но те реагировали на мольбы лишь смехом. Врачи помогли заключенному только через четыре дня, передает "Уралинформбюро".

Экс-зэк планирует отсудить у тюрьмы 5 миллионов долларов. Отмечается, что власти округа призвали суд отвергнуть иск: по документам Дастин Лэнс умер. Со слов адвоката, путаница вызвана ошибкой нотариуса, который неверно оформил документы.

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