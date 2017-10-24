Деньги пойдут на организацию вытрезвителей.

На болельщиков, которые переберут с алкоголем во время проведения в Екатеринбурге матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, Свердловская область потратит без малого 2,8 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на ремонт вытрезвителей, сообщает "Уралинформбюро".

Под спецучреждения приспособят помещения в психоневрологических отделениях больниц уральской столицы. После проведения мундиаля эти площади и дальше будут использоваться клиниками для оказания наркологической помощи. Об этом 23 октября на заседании комиссии Заксобрания Среднего Урала по бюджету, финансам и налогам заявили представителя областного минздрава.

Стоит отметить, что инициатива открыть в городах, которые примут матчи чемпионата мира по футболу, вытрезвители принадлежит главному внештатному наркологу Минздрава РФ Евгению Брюну. С этим предложением он выступил год назад, пояснив, что это поможет избежать массовых беспорядков во время проведения мундиаля.

Ранее по теме:

Для гостей мундиаля в Екатеринбурге откроют вытрезвители

Минздрав предупреждает: болельщиков ЧМ-2018 упекут в вытрезвители