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Россиянам добавили жизненно важных лекарств23 октября в 19:37

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Список удлинился на 60 наименований.

Перечень жизненно важных лекарств на 2018 год существенно расширен по решению правительства России. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передает "Уралинформбюро".

"Я утвердил перечень жизненно необходимых и так называемых важнейших лекарственных препаратов на следующий год", - отметил он в ходе заседания с вице-премьерами в подмосковных Горках.

Список ЖВЛ пополнили 60 наименований и 8 форм препаратов. На 25 наименований и 2 формы расширился и перечень лекарств для льготников. Также в него добавлены 3 наименования дорогих препаратов.

По словам вице-премьера Ольги Голодец, внесенные в перечень медикаменты являются фактически прорывными на фармацевтическом рынке и принципиально меняют систему лечения ряда заболеваний. В частности, речь идет о противоопухолевых и гормональных лекарствах, а также наркотических, применяемых в онкологии.

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