Принадлежащих барду Новикову.

Решение о снятии ареста с земельных участков в "Бухте Квинс", принадлежащих шансонье Александру Новикову вынес Ленинский райсуд Екатеринбурга.

"Как это не дико выглядит, но именно следственная группа и ее непосредственное начальство более всех препятствовало снятию ареста, а следовательно, передаче квартир их законным владельцам. Суд Ленинского района совершенно справедливо и по закону поставил точку. Теперь вводу домов в эксплуатацию ничто не должно препятствовать", - написал музыкант на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Арест на имущество барда в коттеджном поселке "Бухта Квинс" был наложен в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. Обвиняемыми по нему проходят Александр Новиков, его бизнес-партнер Михаил Шилиманов и директор ООО "Светояр" Лариса Ассонова.

По данным следствия, они присвоили средства пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс". Потерпевшими по делу проходят 60 человек. Ущерб оценивается в 50 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".