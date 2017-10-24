В "Бухте Квинс" сняли арест с земель23 октября в 20:07
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Принадлежащих барду Новикову.
Решение о снятии ареста с земельных участков в "Бухте Квинс", принадлежащих шансонье Александру Новикову вынес Ленинский райсуд Екатеринбурга.
"Как это не дико выглядит, но именно следственная группа и ее непосредственное начальство более всех препятствовало снятию ареста, а следовательно, передаче квартир их законным владельцам. Суд Ленинского района совершенно справедливо и по закону поставил точку. Теперь вводу домов в эксплуатацию ничто не должно препятствовать", - написал музыкант на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
Арест на имущество барда в коттеджном поселке "Бухта Квинс" был наложен в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. Обвиняемыми по нему проходят Александр Новиков, его бизнес-партнер Михаил Шилиманов и директор ООО "Светояр" Лариса Ассонова.
По данным следствия, они присвоили средства пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс". Потерпевшими по делу проходят 60 человек. Ущерб оценивается в 50 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".
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