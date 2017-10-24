×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Открытие Макаровского моста отложилиСегодня в 09:17

  • Текст

На вечер вторника.

Макаровский мост откроется для движения транспорта вечером 24 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга со ссылкой на председателя городского Комитета по строительству Николая Сметанина.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", этот участок дороги должны были открыть 23 октября после второго этапа реконструкции, который предусматривал демонтаж трети мостовых конструкций. Однако запуск затянулся из-за испытаний моста на прочность, которые начались 21 октября. Результаты испытаний, проведенных с участием 10 груженых самосвалов и размещенных на мосту высокоточных датчиков, были отданы на изучение московским экспертам, которые вечером 23 октября наконец-то выдали положительное заключение.

После открытия моста трамвайное движение по нему будет организовано по однопутной схеме, а автотранспорт поедет по остающейся в работе части в двустороннем режиме — по одной полосе в каждом направлении.

Следует добавить, что ремонт моста вызвал серьезные пробки на центральных улицах Екатеринбурга.

Проект капитальной реконструкции Макаровского моста предполагает его расширение с 24 до 50 метров. На новой автомагистрали предусмотрено по три полосы движения в каждую сторону, с трамвайной линией, тротуарами и велодорожками. Окончание работ запланировано на конец 2020 года.

Ранее по теме:
Открытие в Екатеринбурге движения по Макаровскому мосту отложили

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×