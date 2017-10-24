На вечер вторника.

Макаровский мост откроется для движения транспорта вечером 24 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга со ссылкой на председателя городского Комитета по строительству Николая Сметанина.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", этот участок дороги должны были открыть 23 октября после второго этапа реконструкции, который предусматривал демонтаж трети мостовых конструкций. Однако запуск затянулся из-за испытаний моста на прочность, которые начались 21 октября. Результаты испытаний, проведенных с участием 10 груженых самосвалов и размещенных на мосту высокоточных датчиков, были отданы на изучение московским экспертам, которые вечером 23 октября наконец-то выдали положительное заключение.

После открытия моста трамвайное движение по нему будет организовано по однопутной схеме, а автотранспорт поедет по остающейся в работе части в двустороннем режиме — по одной полосе в каждом направлении.

Следует добавить, что ремонт моста вызвал серьезные пробки на центральных улицах Екатеринбурга.

Проект капитальной реконструкции Макаровского моста предполагает его расширение с 24 до 50 метров. На новой автомагистрали предусмотрено по три полосы движения в каждую сторону, с трамвайной линией, тротуарами и велодорожками. Окончание работ запланировано на конец 2020 года.

Ранее по теме:

Открытие в Екатеринбурге движения по Макаровскому мосту отложили