Ударяя каждые две недели.

Магнитные бури, вызванные усилением солнечного ветра, будут "ударять" по Земле каждые две недели. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН), передает "Уралинформбюро".

По данным ученых, в космическом пространстве наблюдаются два плотных потока солнечного ветра, которые, вращаясь вместе с Солнцем, ударяют по голубой планете каждые две недели. "Первый поток прошелся по нашей планете более недели назад, с 11 по 15 октября, второй, более слабый поток, догнал нас сейчас. 6-7 ноября к Земле вновь вернется первый поток, который будет несколько сильнее, и так далее. Пока конфигурация солнечного ветра принципиально не изменится, Земле придется жить в ритме магнитных бурь", - отмечают эксперты.

Предстоящие геомагнитные возмущения, с 24 по 26 октября, прогнозируются умеренной силы - 2 из 5 баллов по пятибалльной шкале бурь. Они могут привести к незначительному ухудшению самочувствия метеозависимых людей – слабость, головные боли, усталость, мигрени, перепады давления.

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