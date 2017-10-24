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Электрический разряд в мозг ускоряет процесс обученияСегодня в 09:55

Выяснили ученые.

Канадские ученые из Университета Макгила и HRL Laboratories разработали электростимулятор мозга, повышающий способность к обучению. Деньги на работу выделило управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США, пишет Daily Mail.

Тестировали проект на макаках, которые должны были найти еду по визуальным меткам. Для того чтобы "связать" между собой метки и пищу, животным потребовалось 22 попытки. После стимуляции процесс ускорился: обезьяны смогли поесть всего за 12 попыток, передает "Уралинформбюро".

Постоянный ток устройства воздействует на префронтальную кору больших полушарий мозга, отвечающую за память, внимание и принятие решения. Электростимулятор увеличивает связность между разными областями мозга, из-за чего повышается скорость обучения. Отмечается, что электроды крепятся к голове без вмешательства хирургов.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
пролетая над гнездом кукушки Сегодня в 11:28

Ну да, если по мозгам вдарить разрядом, то будешь делать всё, что угодно, лишь бы больше не били. Пусть эти псевдоучёные по своим мозгам электрическим разрядом трахают

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