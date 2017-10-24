И оздоровление городской среды.

Магнитогорский металлургический комбинат провел масштабную озеленительную акцию "Тысяча деревьев - детям". Она была приурочена к Году экологии, объявленному в России.

На закупку около 500 саженцев ясеня и свыше 500 остролистных кленов было выделено около 1,5 миллионов рублей. Еще 600 тысяч потрачено на высадку и полив растений, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".

Молодые деревца появились на территории 43 детских садов и 34 школ города, где до этого прошли масштабные санитарные рубки.

"Саженцы достаточно большие - полтора-два метра. Их возраст 6-7 лет. Породы адаптированы к условиям нашего региона, имеют высокую приживаемость. Мы думаем, что все деревья приживутся у нас", - рассказала замначальника управления образования Магнитогорска Ирина Панкратова.

По ее словам, для промышленного города акция по оздоровлению городской среды имеет очень большое значение.

"Мы выражаем огромное спасибо Магнитогорскому металлургическому комбинату и лично председателю совета директоров ПАО "ММК" Виктору Филипповичу Рашникову за акцию "Тысяча деревьев – детям", и мы надеемся, что эта акция станет доброй традицией, которая позволит сделать наш город более чистым и красивым", - отметила И.Панкратова.