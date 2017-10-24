Аргентинка сняла на видео "игры" сына с молниейСегодня в 11:40
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Мальчик чудом избежал ожогов.
Жительница аргентинского города Посадас поймала в объектив видеокамеры молнию, ударившую рядом с ее 12-летним сыном. Ребенок чудом уцелел, пишет The Sun.
По словам Каролины Котур, пока она пыталась успокоить дочку, которая боится молний, старший сын отправился играть во внутренний двор под дождем.
Домработница предупредила женщину о развлечениях мальчика - мать отправилась снимать его на видеокамеру телефона.
На кадрах видно, что мальчик сначала стоит под потоком, хлещущим с крыши. Когда он на несколько шагов отходит от дома, рядом с ним ударяет молния. К счастью, обошлось без страшных последствий, передает "Уралинформбюро".
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