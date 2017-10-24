Более 1200 тюменских домов ждут капитального ремонтаСегодня в 14:17
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В рамках первого этапа программы.
В Тюменской области полностью завершен капитальный ремонт в 358 многоквартирниках, в 226 домах идут строительно-монтажные работы. Еще на 616 объектов готовятся выйти подрядчики, а по 618 зданиям идет подготовка к заключению договоров с подрядными организациями. Промежуточные итоги первого этапа реализации региональной программы капитального ремонта МЖД озвучил на заседании областного правительства заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.
За три года с октября 2015 года в целом планируется отремонтировать 5 250 конструктивных элементов в 1 459 многоквартирных домах. На выполнение этих работ предусмотрено 4,7 миллиарда рублей, в том числе почти миллиард - средства государственной поддержки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.
В.Вахрин отметил, что в самом начале многие муниципалитеты пробуксовывали, нарабатывая механизмы реализации программы, много было вопросов и к строителям. В ближайшее время самый большой объем работ предстоит выполнить в Тюмени, Тобольске и Ишиме, где квалифицированные и надежные подрядчики в дефиците.
"В региональном реестре находятся 98 подрядных организаций. Еще 20 серьезных компаний сейчас проходят отбор и будут включены в реестр", - подчеркнул замгубернатора. Среди последних тенденций он выделил заинтересованность компаний-производителей лифтового оборудования и их готовность к участию в программе капремонта.
Сформирован и второй краткосрочный план - до конца 2020 года. В него попали 2 177 домов, в которых нужно отремонтировать свыше 7 000 конструктивных элементов.
"Это одна из важнейших программ, средства на реализацию которой перечисляют собственники жилья. На первом этапе отрабатывались наиболее эффективные механизмы. С учетом полученного опыта и корректировок нужно набирать темп. Запланированные работы должны быть выполнены на 100% и качественно",- резюмировал глава региона Владимир Якушев.
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