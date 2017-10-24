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Южноуральская Госавтоинспекция призвала отказаться от поездок по М-5Сегодня в 13:30

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Из-за снежной бури.

Управление ГИБДД Челябинской области просит водителей отказаться от поездок по федеральной трассе М-5 из-за высокого риска аварий - отрезок дороги в районе перевала Уреньга завалило снегом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД Южного Урала, видимость на участке дороги Москва – Челябинск от 1713 до 1720 километра составляет 3-5 метров. По данным синоптиков, в ближайшие дни ситуация не улучшится: ночами снежную кашу на трассе еще и подморозит.

На трассах федерального и областного значения региона сейчас работают дополнительные наряды ДПС ГИБДД, а также спецтехника, которая занимается очисткой проезжей части.

Стоит отметить, что из-за снежной бури Челябинск сегодня встал в девятибалльных пробках.

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