Из-за снежной бури.

Управление ГИБДД Челябинской области просит водителей отказаться от поездок по федеральной трассе М-5 из-за высокого риска аварий - отрезок дороги в районе перевала Уреньга завалило снегом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД Южного Урала, видимость на участке дороги Москва – Челябинск от 1713 до 1720 километра составляет 3-5 метров. По данным синоптиков, в ближайшие дни ситуация не улучшится: ночами снежную кашу на трассе еще и подморозит.

На трассах федерального и областного значения региона сейчас работают дополнительные наряды ДПС ГИБДД, а также спецтехника, которая занимается очисткой проезжей части.

Стоит отметить, что из-за снежной бури Челябинск сегодня встал в девятибалльных пробках.