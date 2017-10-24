На Среднем Урале смертность "догнала" рождаемостьСегодня в 14:02
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Врачи не могут сдержать онкологию.
В Свердловской области за 8 месяцев 2017 года смертность снизилась на 3,5% по сравнению с показателями того же периода прошлого года. Сейчас показатель составляет 12 на 1 000 населения.
В то же время рождаемость снизилась на 11,3% и составила 12,5 на 1 000 населения. Коэффициент убыли населения соответствует российскому показателю – 1,1. Об этом сообщила советник департамента по социальной политике полномочного представителя президента России в УрФО Лариса Кузьмина 24 октября на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики регионального Росздравнадзора.
"Смертность снижается, но не так быстро, как рождаемость. Сейчас нас беспокоит смертность от онкологических заболеваний, – рассказала она. – Это единственный показатель из определенных указом 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", который в Свердловской области не выполняется".
Сейчас этот индикатор равен 226,8 на 100 000 населения. Согласно указу, к 2018 году цифра должна быть на уровне 192,8, передает "Уралинформбюро".
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