Одной проверки было мало.

25 октября в Екатеринбурге и других городах Свердловской области пройдет второй этап ежегодной плановой проверки системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Сирены, как и несколькими днями ранее, завоют в 11.30, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Первый этап проверки состоялся неделю назад – 18 октября.

Спасатели призывают свердловчан не беспокоиться и продолжать заниматься своими повседневными делами.