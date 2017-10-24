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На Среднем Урале вновь завоют сиреныСегодня в 14:19

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Одной проверки было мало.

25 октября в Екатеринбурге и других городах Свердловской области пройдет второй этап ежегодной плановой проверки системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Сирены, как и несколькими днями ранее, завоют в 11.30, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Первый этап проверки состоялся неделю назад – 18 октября.

Спасатели призывают свердловчан не беспокоиться и продолжать заниматься своими повседневными делами.

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