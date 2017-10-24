Девушке долго не могли поставить диагноз.

Очень редкое заболевание выявлено у 21-летней жительницы Италии. Девушка попала в больницу после очередного кровотечения сквозь поры кожи, пишет Canadian Medical Association Journal.

Подобные приступы появились у нее три года назад и усиливались в моменты стресса - на 1-5 минут на поверхности лица и ладоней появлялась красная жидкость. Из-за этого девушка вела затворнический образ жизни, что усиливало депрессивный синдром и панические атаки.

Проведя многочисленные анализы, врачи пришли к выводу, что пациентка страдает гематидрозом. Подобный недуг встречается у одного из 10 миллионов человек. При этом заболевании в стрессовой ситуации кровеносные сосуды, окружающие потовые железы, лопаются, а кровь вместе с потом выходит наружу, передает "Уралинформбюро".

Доктора прописали итальянке курс препаратов для укрепления сосудистой системы и снижения стресса. Проявления болезни стали меньше, но полностью излечиться девушке вряд ли удастся.