Название зелья силовики раскрыли полпреду.

Новый синтетический наркотик убивает жителей уральских регионов. Об этом на окружном совещании по антинаркотической работе в регионах, которое прошло в аппарате полномочного представителя президента в УрФО, заявил представитель Генпрокуратуры РФ, передает "Уралинформбюро".

По данным ведомства, на Урале число наркоманов за год увеличилось в 1,7 раза, а смертность от приема запрещенных веществ в Свердловской, Тюменской и Курганской областях выросла в два раза.

"Это может быть связано с появлением нового синтетического наркотика – карфентанила. Это довольно серьезный наркотик, так как он в 10 тысяч раз превышает морфин, а по определенным экспертным оценкам и героин - в 1000 раз. Он подмешивается в спайсы, и лица, которые употребляют эти наркотики и даже имеют стаж, не рассчитывают дозы и гибнут", - рассказал начальник управления Генпрокуратуры РФ в УрФО Юрий Турыгин.

Впервые аналог карфентанила использовали силовики в октябре 2002 года во время теракта на Дубровке, когда группа вооруженных боевиков захватила заложников в московском театральном центре во время мюзикла "Норд-Ост".

"Его применили, чтобы исключить возможность приведения взрывного устройства в действие", - пояснил корреспонденту "Уралинформбюро" Турыгин.

По его словам, химики при силовых и надзорных ведомствах не всегда успевают за "коллегами", работающими на наркобизнес. Поэтому в реестр запрещенных препаратов новые вещества попадают с опозданием. "Скорее всего, это получилось из-за того, что этой ситуации ранее не уделяли должного внимания. Сегодня государству надо работать в этой сфере на опережение", - резюмировал прокурор.

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