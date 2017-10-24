В лицензионной деятельности.

Медицинские организации Свердловской области были оштрафованы на 2 910 000 рублей за нарушения лицензионной деятельности. 1 412 000 уже взысканы. Об этом 24 октября сообщила глава свердловского Росздравнадзора Ольга Федосеева на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики ведомства.

Стоит отметить, Росздравнадзор всячески старался избежать присутствия журналистов на заседании. По всей видимости, причина в нелицеприятных результатах проверок.

За 9 месяцев 2017 года после проверок оформлено 128 протоколов, 71 из которых направлен в суд, передает "Уралинформбюро". Проверки проводятся по истечению ранее выданных предписаний, требованиям прокуратуры и обращениям граждан. По количеству жалоб регион занимает 4 место в стране. Ежемесячно в Росздравнадзор обращается около 100 человек.

Проверки в фармацевтических компаниях выявили в среднем по два нарушения на организацию, хотя в 2016 году недочеты в работе аптек находили только при каждой второй проверке.

В медицинских организациях и компаниях, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, обнаружено в среднем по 1,5 нарушения лицензионной деятельности.

В больницах чаще всего находили нарушения при внутреннем контроле качества, осуществлении отдельных работ и услуг без лицензии, также в медучреждениях не соблюдают требования к квалификации сотрудников и порядок оказания медицинской помощи. К примеру, врачи экономят на маммографии: вместо положенных четырех снимков делают два, а плохое качество фотографий мешает поставить точный диагноз. На это указала замминистра здравоохранения Свердловской области Диляра Медведская.

Наркотические средства и психотропные вещества в компаниях, осуществляющих их оборот, находились практически без присмотра. Там нарушались правила ведения и хранения специальных журналов, в которых регистрируются операции по обороту наркотических средств. А у сотрудников, допущенных к работе, не было необходимой подготовки.

Во время публичного обсуждения врачам напомнили правила заполнения рецептных листов. Специалист Росздравнадзора порекомендовала фармацевтам разворачивать рецепты, заполненные с ошибками, чтобы "разорвать этот порочный круг". Также медикам посоветовали не забывать о порядке работы с онкозаболеваниями и подозрениями на них и о законодательстве в части обращения с медицинскими отходами.