Для кошельков владельцев.

Рейтинг выгодных в эксплуатации машин возглавили компактные седаны и хэтчбеки. Исследование провела Американская автомобильная ассоциация (ААА), пишет daily-motor.ru.

В учет брались данные о топливной экономичности, расходах на сервисное обслуживание, страховку и налоги для машин с пробегом до 24 тысяч километров.

Выяснилось, что седаны и хэтчбеки обходятся американцам в 6 354 доллара в год. На втором месте - компактные кроссоверы, стоимость владения которыми равна 7 606 долларам. Замыкают тройку лидеров гибриды (7 687 долларов), передает "Уралинформбюро".

На среднеразмерные седаны за год расходуется 8 117 долларов, на электрокары - 8 439 долларов. Куда дороже обходятся минивэны - 9 146 долларов, крупные седаны - 9 399 и среднеразмерные кроссоверы - 9 451 доллар.

Самыми расточительными признали неприхотливые пикапы. Их содержание выливается в 10 055 долларов.