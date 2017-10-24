"Зяблицев-Фонд" стал "грозой" екатеринбургских коммунальщиковСегодня в 15:48
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Заставляя их работать.
Сотрудники "Зяблицев-Фонда" помогли жительнице уральской столицы избавиться от плесени и грибка на стенах в ее квартире, с которыми женщина боролась несколько лет.
По словам горожанки, она много раз обращалась в управляющую компанию, обслуживающую дома по улице Советской. Но коммунальщики не сделали ничего для исправления ситуации.
"По предположению Елены Ивановны, основная причина возникновения проблемы - это спуск в подвал, организованный управляющей компанией в месте, не предусмотренном проектом, хотя вход в подвал должен осуществляться только с торца здания", - рассказал "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.
Сотрудники фонда направили в департамент государственного жилищного и строительного надзора запрос, после которого специалисты провели проверку, которая выявила увлажнение фасада на уровне первого этажа справа от второго подъезда на ширину трех окон. Эксперты ведомства посчитали, что влага на стены дома попадала от брызг с кровли здания, так как нужного водоотвода тут не оказалось.
Все нарушения ЗАО УЖК "Урал-СТ" должно устранить до 1 декабря 2017 года.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда "Зяблицев-Фонд" помогает жителям Екатеринбурга решать коммунальные проблемы.
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