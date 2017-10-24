×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Зяблицев-Фонд" стал "грозой" екатеринбургских коммунальщиковСегодня в 15:48

  • Текст

Заставляя их работать.

Сотрудники "Зяблицев-Фонда" помогли жительнице уральской столицы избавиться от плесени и грибка на стенах в ее квартире, с которыми женщина боролась несколько лет.

По словам горожанки, она много раз обращалась в управляющую компанию, обслуживающую дома по улице Советской. Но коммунальщики не сделали ничего для исправления ситуации.

"По предположению Елены Ивановны, основная причина возникновения проблемы - это спуск в подвал, организованный управляющей компанией в месте, не предусмотренном проектом, хотя вход в подвал должен осуществляться только с торца здания", - рассказал "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

Сотрудники фонда направили в департамент государственного жилищного и строительного надзора запрос, после которого специалисты провели проверку, которая выявила увлажнение фасада на уровне первого этажа справа от второго подъезда на ширину трех окон. Эксперты ведомства посчитали, что влага на стены дома попадала от брызг с кровли здания, так как нужного водоотвода тут не оказалось.

Все нарушения ЗАО УЖК "Урал-СТ" должно устранить до 1 декабря 2017 года.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда "Зяблицев-Фонд" помогает жителям Екатеринбурга решать коммунальные проблемы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

И планом сноса телебашни.

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×