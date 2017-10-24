По собственной инициативе.

25 октября Ленинский райсуд Екатеринбурга рассмотрит жалобу бывшего ректора Уральского государственного горного университета Николая Косарева. Он попытается оспорить постановление мирового судьи о назначении ему наказания по ч.1 ст. 7.24 КоАП РФ (распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, без разрешения специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти).

По данным собственного источника "Уралинформбюро" в судебных кругах, Косарев был признан виновным в административном правонарушении из-за создания лаборатории совместно с ООО "Ингортех". При этом работники коммерческой организации по совместительству были приняты в штат УГГУ.

Стоит отметить, что в настоящее время правоохранительными органами расследуются сразу два уголовных дела, касающихся одного из ведущих вузов Урала, - по признакам "покушения на мошенничество" и "хищения чужого имущества".



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