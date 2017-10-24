В год.

Ежегодно больницы и клиники Свердловской области производят 18-22 тысячи тонн медицинских отходов. Такую цифру озвучил 24 октября замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики Росздравнадзора.

Подавляющее большинство (почти 93%) составляют безопасные отходы класса А. Отходов класса В, представляющих опасность, собирается около 6%.

За 9 месяцев текущего года управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело 411 проверок, связанных с хранением и утилизацией медицинских отходов. Нарушения обнаружены в ходе 25% проверок. Чаще всего нарушаются правила сбора отходов, также в организациях зачастую нет схемы обращения с отходами или ответственных лиц. Составлено 78 протоколов на общую сумму чуть более миллиона рублей.