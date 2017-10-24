×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


От больных свердловчан остается 20 тысяч тонн отходовСегодня в 16:36

  • Текст

В год.

Ежегодно больницы и клиники Свердловской области производят 18-22 тысячи тонн медицинских отходов. Такую цифру озвучил 24 октября замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики Росздравнадзора.

Подавляющее большинство (почти 93%) составляют безопасные отходы класса А. Отходов класса В, представляющих опасность, собирается около 6%.

За 9 месяцев текущего года управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело 411 проверок, связанных с хранением и утилизацией медицинских отходов. Нарушения обнаружены в ходе 25% проверок. Чаще всего нарушаются правила сбора отходов, также в организациях зачастую нет схемы обращения с отходами или ответственных лиц. Составлено 78 протоколов на общую сумму чуть более миллиона рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

И планом сноса телебашни.

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×