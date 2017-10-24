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Российская база на Луне развернется к середине векаСегодня в 16:49

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С местом определятся до 2030 года.

Российскую базу на Луне должны построить к середине века. Информация об этом содержится в презентации РКК "Энергия", которую представил журналистам начальник летной службы корпорации Александр Калери, пишет ТАСС.

В 2040-2050 годах планируется "строительство лунной базы, научная программа", а с 2050 года - начало исследований ресурсов естественного спутника Земли. Подготовка к развертыванию базы начнется в 2031-2040 годах. При этом место для ее строительства намечено выбрать до конца 2030 года, передает "Уралинформбюро".

По словам Калери, на сегодня ключевой момент развития отечественной лунной программы - создание нового пилотируемого корабля "Федерация". Его первый беспилотный запуск запланирован на 2022 год, а пилотируемый полет к МКС - на 2024.

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