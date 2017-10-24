Студентов екатеринбургских вузов выселят из общежитий ради ЧМ-2018Сегодня в 18:04
- Текст
Рассказываем, кому грозит выдворение на улицу и кто займет студенческие койки.
Студентам екатеринбургских вузов придется уступить свои общежития сотрудникам МВД, которые будут обеспечивать безопасность на ЧМ-2018. Об этом говорится в официальном ответе областного минобразования на запрос депутата регионального ЗакСо Александра Ивачева.
Поручение предоставить место для проживания стражам порядка дал вице-премьер РФ Виталий Мутко. Занимать студенческие комнаты, как гласит письмо за подписью и.о. министра образования Свердловской области Юрия Биктуганова, силовики будут с 14 мая по 28 июля 2018 года. Причем вузам помимо прочего предстоит скорректировать графики учебных процессов.
В пресс-службе УрФУ "Уралинформбюро" информацию о преждевременном выселении студентов опровергли. "Мы не подведомственны областному министерству. От учредителя — Министерства образования и науки РФ — мы не имеем распоряжений насчет изменений учебного процесса. И не планируем никаких выселений", – ответил пресс-секретарь крупнейшего вуза Екатеринбурга Дмитрий Бенеманский.
Источники агентства в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) и Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС) сообщили, что соответствующие рекомендательные письма - выселить студентов и переписать учебные планы - поступили 24 октября, но еще находятся на рассмотрении. Стоит отметить, что общежития УГМУ и УрГУПС находятся в относительной близости к "Екатеринбург Арене", на которой будут проходить матчи мундиаля.
Вблизи главного стадиона Екатеринбурга расположено и общежитие Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ). В пресс-службе вуза заявили, что информацией о необходимости выдворить студентов из общежитий раньше срока не обладают. Аналогичный ответ был получен в Российском государственном профессионально-педагогическом университете (РГППУ), чьи общежития в достаточной мере приближены к одной из будущих тренировочных площадок ЧМ-2018 - "СКБ-Банк Арене".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:55
На развалинах храма в Греции от солнца зажгли олимпийский огонь
К 1 ноября он прибудет в Южную Корею.Сегодня в 18:47
Свердловчанам пообещали "Дни Чили"
И культурный обмен с латиноамериканской страной.Сегодня в 18:39
Онищенко пригрозил молодоженам "Домостроем"
Больше знания о семейной жизни почерпнуть негде.Сегодня в 18:25
Бортпроводница выпала из самолета во время взлета
В аэропорту Китая.Сегодня в 18:04
Студентов екатеринбургских вузов выселят из общежитий ради ЧМ-2018
Рассказываем, кому грозит выдворение на улицу и кто займет студенческие койки.Сегодня в 17:37
В Югре директора турфирмы будут судить за хищение 22 миллионов
У клиентов.Сегодня в 17:30
Правительство РФ вбухает еще 35 миллиардов в подготовку к ЧМ-2018
Бюджеты регионов трогать не станут.Сегодня в 17:13
Роналду и Месси отказались голосовать друг за друга
В борьбе за титул лучшего футболиста мира.Сегодня в 17:11
Екатеринбуржец получил срок за кражу газа
На 123 с лишним тысячи рублей.Сегодня в 16:49
Российская база на Луне развернется к середине века
С местом определятся до 2030 года.Сегодня в 16:45
Мэрия Екатеринбурга хочет вернуть все полномочия
В сфере строительства.Сегодня в 16:36
От больных свердловчан остается 20 тысяч тонн отходов
В год.Сегодня в 16:36
Четверых кыштымцев отправили за решетку за изнасилование 13-летней девочки
Преступникам от 16 лет до 21 года.Сегодня в 16:27
Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами
И планом сноса телебашни.Сегодня в 16:22
Претендующая на пост президента Собчак делает ставку на Екатеринбург
"Урал - ключевой регион кампании".
Главные новости
- Сегодня в 18:04Студентов екатеринбургских вузов выселят из общежитий ради ЧМ-2018
- Сегодня в 16:27Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами
- Сегодня в 15:41Экс-ректор УГГУ Косарев предстанет перед судом
- Сегодня в 15:09Им травили террористов на Дубровке: новый наркотик убивает уральцев
- Сегодня в 14:22Холманских обсудил с силовиками "овнов и козлищ" из НКО
Аналитика
Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами
И планом сноса телебашни.
"Дорога Путина" достигла Серебрянки
Выдержав первое испытание осенней непогодой.
"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы
Президента России.