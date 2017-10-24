Рассказываем, кому грозит выдворение на улицу и кто займет студенческие койки.

Студентам екатеринбургских вузов придется уступить свои общежития сотрудникам МВД, которые будут обеспечивать безопасность на ЧМ-2018. Об этом говорится в официальном ответе областного минобразования на запрос депутата регионального ЗакСо Александра Ивачева.

Поручение предоставить место для проживания стражам порядка дал вице-премьер РФ Виталий Мутко. Занимать студенческие комнаты, как гласит письмо за подписью и.о. министра образования Свердловской области Юрия Биктуганова, силовики будут с 14 мая по 28 июля 2018 года. Причем вузам помимо прочего предстоит скорректировать графики учебных процессов.

В пресс-службе УрФУ "Уралинформбюро" информацию о преждевременном выселении студентов опровергли. "Мы не подведомственны областному министерству. От учредителя — Министерства образования и науки РФ — мы не имеем распоряжений насчет изменений учебного процесса. И не планируем никаких выселений", – ответил пресс-секретарь крупнейшего вуза Екатеринбурга Дмитрий Бенеманский.

Источники агентства в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) и Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС) сообщили, что соответствующие рекомендательные письма - выселить студентов и переписать учебные планы - поступили 24 октября, но еще находятся на рассмотрении. Стоит отметить, что общежития УГМУ и УрГУПС находятся в относительной близости к "Екатеринбург Арене", на которой будут проходить матчи мундиаля.

Вблизи главного стадиона Екатеринбурга расположено и общежитие Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ). В пресс-службе вуза заявили, что информацией о необходимости выдворить студентов из общежитий раньше срока не обладают. Аналогичный ответ был получен в Российском государственном профессионально-педагогическом университете (РГППУ), чьи общежития в достаточной мере приближены к одной из будущих тренировочных площадок ЧМ-2018 - "СКБ-Банк Арене".