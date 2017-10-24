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Онищенко пригрозил молодоженам "Домостроем"Сегодня в 18:39

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Больше знания о семейной жизни почерпнуть негде.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил обязать молодых людей, вступающих в брак, проходить курс семейных ценностей. Одним из учебных пособий, по его мнению, может стать сборник житейской мудрости XVI века "Домострой", сообщает "Уралинформбюро".

"К сожалению, эти знания почерпнуть негде: в книгах этого нет, в кино этого нет, в театрах делается все, чтобы вообще разрушить хотя бы самые намеки на семейную жизнь", – цитируют Онищенко федеральные СМИ.

Прочесть "Домострой", уверен он, будет полезно не только взрослым, но и школьникам.

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