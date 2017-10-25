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Работницы ММК превратились в фотомоделейСегодня в 12:26

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Для фирменного календаря.

Сотрудницы ПАО "ММК" на несколько часов стали настоящими фотомоделями. 12 девушек приняли участие в съемках для фирменного календаря.

Проект организован фондом "Я – женщина" и Союзом молодых металлургов при поддержке ПАО "ММК", сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы комбината.

Отбор моделей для календаря-2018 проходил без ориентиров на стандарты конкурсов красоты, во внимание принималась артистичность претенденток. Жюри пришлось отсмотреть около 200 работниц предприятия. По словам руководителя фотостудии Лии Баженовой, участвовавшей в судействе, победительниц выбирали исходя из представлений жюри об образах, связанных с календарными месяцами.

Распределение ролей было известно еще до фотосессии, однако в деталях мини-спектакли с помощью стилиста, костюмера и фотографа разыгрывались уже на съемочной площадке.

В ноябре материалы поступят в типографию. В свет 400 экземпляров календаря выйдут к Новому году. Часть будет подарена металлургам, другая поступит в продажу, выручка от которой пойдет на благотворительные цели.

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