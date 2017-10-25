Фонд "Металлург" отметили "Серебряным стандартом"Сегодня в 10:27
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Среди 244 НКО со всей России.
Годовой отчет благотворительного фонда "Металлург", крупнейшим благотворителем которого выступает ПАО "ММК", получил "Серебряный стандарт". Категория была присвоена по итогам VIII Всероссийского конкурса публичных годовых отчетов социально ориентированных некоммерческих организаций "Точка отсчета".
Конкурс провел Форум Доноров при поддержке Минэкономразвития РФ, Фонда президентских грантов, Комитета общественных связей Москвы, в партнерстве с Агентством социальной информации и Центром "Благосфера".
Еще в конце мая директор "Металлурга" Валентин Владимирцев объявил, что годовой отчет фонда занял первое место среди отчетов НКО Челябинской области. Тогда же стало известно, что организация впервые примет участие во Всероссийском конкурсе, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".
На участие в нем было подано 244 заявки, по итогам рассмотрения которых каждому претенденту присвоили одну из четырех категорий - "Базовый уровень", "Бронзовый", "Серебряный" и "Золотой" стандарты.
"Наша организация, как НКО, прозрачна, доступна, - отмечает заведующая детским отделом БФ "Металлург" Надежда Лихова. - Вся информация о ней доступна для любого жителя нашей страны. Самое главное - это признание нашего труда, это оценка того, что все сотрудники, волонтеры нашего фонда делают для жителей города Магнитогорска и прилегающих сельских районов".
Годовой отчет - итог работы всего коллектива. В нем отражены все программы благотворительного фонда, его участие и победы в конкурсах. Подобные документы готовятся специалистами БФ "Металлург" с 2006 года.
Продолжается реализация всех бессрочных программ фонда, в частности "Заботы" и "Луча надежды", направленных на оказание материальной и медпомощи неработающим пенсионерам и инвалидам. Совместно с Челябинским отделением Российского детского фонда идет работа над комплексной программой "XXI век - детям Южного Урала".
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