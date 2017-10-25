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Пьяный экс-чиновник угрожал бизнес-ледиСегодня в 09:28

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Теперь его ищет полиция.

Экс-руководитель инспекции транспортного контроля по Западно-Казахстанской области Руслан Муханов угрожал расправой бизнес-леди из Уральска. По данным местного издания "Уральская неделя", личный состав городского УВД направлен "на розыск и задержание гражданина".

В распоряжении СМИ оказалась ориентировка на бывшего чиновника. В тексте документа сказано, что он угрожает физической расправой одной из индивидуальных предпринимательниц города, передает "Уралинформбюро".

По словам самой женщины, пьяный Муханов звонил ей ночью и признавался в любви. После того как бизнес-леди пригрозила ему полицией, экс-функционер спросил, не боится ли его "дама сердца" проблем. В итоге она написала заявление в полицию.

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