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Больничные "перекочуют" на ГосуслугиСегодня в 09:41

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Для контроля расходов на лечение.

Истории болезней россиян в скором времени станут доступны на сайте Госуслуг. Там же можно будет оформить полис ОМС, пишут "Известия" со ссылкой на Минкомсвязи и Минэкономразвития. Новые сервисы сайта прописаны в распоряжении правительства России.

Сейчас информация о поставленном диагнозе, назначенном лечении, оказанных медицинских услугах и их стоимости поступает из больниц в территориальные фонды ОМС, передает "Уралинформбюро". В октябре правительство утвердило список сведений, которые фонды могут передавать и получать при взаимодействии с Минздравом.

С помощью нового сервиса пациенты смогут сообщить, если услуга им оказана не была, а медорганизация заявила в ФОМС о потраченных средствах.

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