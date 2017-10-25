Приехавших на заработки скосили чума и сифилис.

Английские археологи откопали останки более 3 000 человек во время строительства железнодорожной системы Crossrail. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно проведенному исследованию, возраст обнаруженных около вокзала Ливерпуль-стрит скелетов достигает 450 лет. По мнению ученых, они принадлежали британским мигрантам, прибывшим в столицу из сельской местности ради заработка, передает "Уралинформбюро".

Место захоронения ранее принадлежало Бетлемской королевской больнице и использовалось в 1569-1739 годах. Немало останков принадлежит молодым людям, искавшим работу в Лондоне. Причинами ранних смертей в то время были плохая гигиена, грязная вода, отсутствие санитарии, а также чума, сифилис и туберкулез.