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Toyota намерена возродить легендарный спорткарСегодня в 10:20

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После 15-летнего перерыва.

Автоконцерн Toyota в 2018 году вновь начнет выпускать спорткар Supra. Ожидается, что легендарная модель в обновленном виде будет презентована в 2018 году, а затем поступит в продажу. Об этом изданию AutoCar рассказал глава подразделения разработки двигателей и силовых установок компании Коэи Сага.

Supra будет выпускаться под брендом Gazoo. По словам Саги, авто оснастят двигателем от BMW Z4 в одной из двух модификаций — двухлитровым на 243 лошадиные силы или трехлитровым 328-сильным. При этом пока неизвестно, будет ли выпускаться вариация с механической коробкой передач, передает "Уралинформбюро".

Toyota Supra, дизайн которой был основан на внешности Toyota Celica, выпускалась с 1978-го по 2002 год. Является одной из наиболее узнаваемых моделей японского концерна. Популярность спорткара подтверждена его появлением во множестве музыкальных клипов, ТВ-шоу, фильмов и компьютерных игр, включая Gran Turismo и Need for Speed.

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