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Закурил – в тюрьму: россиянам напомнили об опасности курения на пляжахСегодня в 12:06

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Таиланда.

Посольство России в Таиланде напомнило россиянам о том, что власти королевства с 1 ноября 2017 года запретят туристам курить на пляжах. Обращение опубликовано на сайте дипмиссии, передает "Уралинформбюро"

Согласно решению Департамента морских и береговых ресурсов Таиланда, вводится запрет на курение на 20 пляжах страны. Среди них – популярные среди россиян места в курортных городах Паттайя и Хуахин и на острове Пхукет. Уточняется, что ограничения вводятся в целях борьбы с загрязнением и защиты окружающей среды

Нарушителям запрета грозит максимальное наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч батов (более 3 тысяч долларов) или лишения свободы на срок до одного года. Курить на пляжах можно будет только в специально оборудованных местах.

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