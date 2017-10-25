Возбуждено уголовное дело.

12-летнюю уроженку Таджикистана, живущую вместе с тетей в Сургуте, госпитализировали в ожоговое отделение городской клинической больницы. В насилии над девочкой подозревают ее родственницу, передает "Уралинформбюро".

По словам начальника отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Натальи Таневой, в органы опеки обратилась полиция. В пресс-службе ГУ МВД по Югре сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней степени тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего. Свою вину в нанесении телесных повреждений родственники девочки не признают.

Родители девочки отправили ее жить к тете из-за тяжелого материального положения: отец находится на заработках в другом регионе, а мать дома воспитывает еще шестерых детей.

Члены таджикской диаспоры контролируют историю. Девочке передали в больницу игрушки и фрукты, а также планируют помочь отправить ребенка в семью. Кроме того, они проверили родственников девочки, которых и винят в получении ей ожогов. "Ничего страшного, как нам сказали, в доме не происходило. У ребенка были какие-то болячки, и тетя лечила их народными методами, не вызывая врачей, потому что девочка не имеет российского полиса", – цитирует председателя таджикского национально-культурного центра "Вахдат" Файзуло Аминова Ugra-news.