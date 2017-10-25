В рамках системы "Безопасный город".

На улицах Екатеринбурга до конца 2017 года будут установлены 22 новых стационарных объекта фотовидеофиксации в рамках внедрения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Об этом главе региона Евгению Куйвашеву доложил вице-губернатор Азат Салихов, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

Салихов подчеркнул, что развитие и внедрение системы "Безопасный город" - один из приоритетов работы органов исполнительной власти, глав муниципалитетов, а также представителей отраслевых ведомств. Комплекс включает в себя несколько блоков: безопасность населения и муниципальной инфраструктуры, транспорт, экологическая безопасность, координация служб и ведомств. В настоящее время разработано техническое задание на его проектирование и внедрение, а также определены четкие регламенты межведомственного взаимодействия.

Сегодня сегменты системы видеонаблюдения функционируют в 52 муниципальных образованиях. В состав таких комплексов включены около четырех тысяч камер уличного наблюдения и более 100 систем экстренной связи "гражданин – полиция".