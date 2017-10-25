Ученые при помощи генома мыши вывели "обезжиренных" свинейСегодня в 12:34
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Поросятам не требуется сало для согревания.
Группе британских и китайских ученых удалось вывести поросят, обладающих терморегуляцией. Одним из следствий этого стало снижение отложений подкожного жира у животных на 24%. Результаты исследования описаны в статье в Proceedings of the National Academy of Sciences, передает "Уралинформбюро".
Обычные свиньи, в отличие от других млекопитающих, не имеют системы терморегуляции, чтобы защититься от холода они накапливают толстый слой сала. Фермерам такая особенность животных аукается повышенными расходами на отопление свинарников.
Для решения этой проблемы, а также появления на рынке "постной" свинины генетики с помощью технологии CRISPR/Cas9 наделили поросят геном UPC1, отвечающим за терморегуляцию. "Донорами" стали мыши.
Три из тринадцати свиней, участвовавших в эксперименте, произвели на свет двенадцать детенышей. Генно-модифицированные поросята имели в среднем на 24% меньше подкожного жира, чем их обычные собратья.
Через полгода всех ГМО-свиней пришлось усыпить ради науки - чтобы изучить их состояние. По словам ученых, все поросята были здоровы, а один из самцов даже успел оставить потомство, которое появилось на свет без каких-либо патологий.
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