Сроки снова сдвинулись.

Движение трамваев по улице Татищева в Екатеринбурге на 25 октября 2017 года остается закрытым. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской мэрии, процедура организации их проезда по обновленной улице находится в стадии завершения, осталось решить юридические вопросы. "Открытие намечено на третью декаду октября", - уточнили в администрации.

Изначально открытие движения трамваев намечалось на День города, выпавший в этом году на 19 августа. Затем сроки постоянно переносились - на вторую половину сентября, начало октября, 20-е числа октября.

Планируется, что по улице Татищева будут ходить два трамвайных маршрута - №2 и №18.

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