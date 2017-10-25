×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Запуску в Екатеринбурге трамваев по Татищева мешают "юридические вопросы"Сегодня в 12:46

  • Текст

Сроки снова сдвинулись.

Движение трамваев по улице Татищева в Екатеринбурге на 25 октября 2017 года остается закрытым. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской мэрии, процедура организации их проезда по обновленной улице находится в стадии завершения, осталось решить юридические вопросы. "Открытие намечено на третью декаду октября", - уточнили в администрации.

Изначально открытие движения трамваев намечалось на День города, выпавший в этом году на 19 августа. Затем сроки постоянно переносились - на вторую половину сентября, начало октября, 20-е числа октября.

Планируется, что по улице Татищева будут ходить два трамвайных маршрута - №2 и №18.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге по Татищева поехал первый автобус
В Екатеринбурге трамваи по Татищева запустят 1 октября

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

И неверие граждан в силу реестров.

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

И планом сноса телебашни.

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×