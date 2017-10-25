×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Российские мужчины готовы сидеть в декрете вместо жен Сегодня в 14:56

  • Текст

Женщины зарабатывают больше.

Половина россиян-мужчин согласна уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жен. Таковы результаты исследования портала "Зарплата.ру", в котором приняли участие 1 250 жителей России разных профессий и полов в возрасте от 26 до 33 лет.

Причины у мужчин разные. 60% опрошенных заявили, что готовы пойти в декрет из-за финансовой выгоды – их жены зарабатывают больше. Каждый третий согласен, потому что ему просто нравится сидеть с детьми. А 13% находятся под угрозой увольнения, и декрет может им помочь сохранить работу на какой-то период.

В опросе также приняли участие женщины. 48% из них подтвердили, что мужья зарабатывают меньше, и поэтому им стоит ухаживать за ребенком. 18% сказали, что уже были в декрете, и теперь наступила очередь мужей, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

И неверие граждан в силу реестров.

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

И планом сноса телебашни.

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×