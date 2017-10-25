Женщины зарабатывают больше.

Половина россиян-мужчин согласна уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жен. Таковы результаты исследования портала "Зарплата.ру", в котором приняли участие 1 250 жителей России разных профессий и полов в возрасте от 26 до 33 лет.

Причины у мужчин разные. 60% опрошенных заявили, что готовы пойти в декрет из-за финансовой выгоды – их жены зарабатывают больше. Каждый третий согласен, потому что ему просто нравится сидеть с детьми. А 13% находятся под угрозой увольнения, и декрет может им помочь сохранить работу на какой-то период.

В опросе также приняли участие женщины. 48% из них подтвердили, что мужья зарабатывают меньше, и поэтому им стоит ухаживать за ребенком. 18% сказали, что уже были в декрете, и теперь наступила очередь мужей, передает "Уралинформбюро".