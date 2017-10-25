Если их расшифровать.

Художник-постановщик фильма "Матрица" Саймон Уайтли в интервью порталу CNET объяснил, откуда взялись знаменитые зеленые коды, ставшие визитной карточкой картины.

По словам Уайтли, за символами скрываются рецепты японской кухни. При создании картины художник взял у жены поваренную книгу и отсканировал главы о японской кухне. При монтаже было решено перевернуть буквы вверх ногами, разбавит иероглифами и цифрами, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что первая часть "Матрицы" вышла в 1999 году. В США картина собрала 171 миллион долларов, а во всем мире – 460 миллионов.