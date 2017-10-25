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АвтоВАЗ приготовил дюжину новинокСегодня в 14:31

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На ближайшие девять лет.

До 2026 года с конвейеров АвтоВАЗа сойдут 12 новых моделей автомобилей. При этом парочка из них будет представлена покупателям в ближайшие два года, рассказал журналистам генеральный директор компании Николя Мор.

До конца 2019 года четыре модели обретут новую генерацию. Еще семь ждет рестайлинг до 2026 года. Каким именно моделям уготована такая судьба, Мор не уточнил, передает "Уралинформбюро".

Все производственные линии АвтоВАЗа - в Тольятти и Ижевске - будут загружены по полной, обещает руководство компании. На них планируется организовать сборку автомобилей Lada, Renault и Nissan.

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