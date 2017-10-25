Виной всему жена и квартирный вопрос.

Бойца Росгвардии до расстрела сослуживцев в Чечне довели бытовые проблемы. Об этом глава ведомства Виктор Золотов рассказал на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Там не было никакого экстремизма и терроризма. Данный товарищ ушел в какой-то степени в социальную плоскость - он просил о жилье, которого ему не было предоставлено. У него была проблема с женой, она вместе с ним проживала", - цитируют его "Известия".

Днем 23 октября 2017 года в станице Шелковской находившийся в карауле лейтенант расстрелял из автомата четырех сослуживцев в казарме. Офицер был нейтрализован дежурным подразделением воинской части и ликвидирован, передает "Уралинформбюро".

По мнению директора Росгвардии, произошедшее стало следствием "эмоционального всплеска, боец был в стрессовом состоянии".

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