Отходы сливали на землю.

В Челябинской области частная компания загрязняла землю, отмывая грузовые вагоны. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в областной экологической приемной. Активисты провели проверку после обращения жителя села Аргаяш.

На территории населенного пункта предприниматели организовали бизнес по мытью грузовых вагонов. "Мы неоднократно наблюдали, например, остатки костной муки или кровь животных, бывало, что вагоны мыли после перевозки химической продукции и промышленных отходов", – жалуются местные жители.

В ходе проверки выяснилось, что вагоны моет ООО "Ярс-Транс". Бизнес существует уже несколько лет. В основном обслуживают крупные предприятия такие, как "Чебаркульская птица" и "Свердловский комбинат хлебопродуктов". Вагоны загоняют на арендованную у Челябвтормета территорию, где и моют их.

По закону компания должна отводить воды и обеспечить откачку с дальнейшей утилизацией жидких отходов. Но сток попадает на открытый грунт, со временем застаивается, и начинает издавать неприятный запах. Подобную деятельность, подчеркивают активисты, можно квалифицировать по статье 8.2 КоАП "Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства", по которой юридическому лицу грозит штраф до 200 тысяч рублей.

Активисты уже направили в министерство экологии обращение с просьбой о проведении выездной проверки и письмо в областную прокуратуру.