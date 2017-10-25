Покусанного ребенка не привили от столбняка.

В детском травмпункте при челябинской поликлинике №1 не оказалось прививки от столбняка. Это выяснилось, когда за прививкой обратились родители 2-летней девочки.

На прогулке ребенка укусила дикая белка. После отказа в медицинской помощи челябинцы написали жалобу в региональный штаб ЧОРО "Союз добровольцев России". О произошедшем на своей странице в Facebook написал глава штаба Владимир Корнев.

Родителям пришлось отвезти девочку в частную клинику, передает "Уралинформбюро".