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На Нижнетагильском металлургическом и Качканарском горно-обогатительном комбинатах, входящих в ЕВРАЗ, стартовала прививочная кампания против гриппа. Для металлургов и горняков закуплено 6000 доз современных вакцин "Ваксигрип" и "Гриппол+".

Сотрудников дивизиона "Урал" ЕВРАЗа до конца октября круглосуточно ждут в 24 здравпунктах на бесплатную иммунизацию. В первую очередь прививки будут сделаны работникам основных производств и тем, чья деятельность предполагает общение с большими коллективами.

Программа вакцинации сотрудников действует в ЕВРАЗе на протяжении многих лет. Благодаря ей работники дивизиона "Урал" безвозмездно прививаются не только от гриппа, но и от клещевого энцефалита, дифтерии и столбняка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

Охране здоровья и безопасности сотрудников на предприятиях ЕВРАЗа уделяется особое внимание. Перед каждой сменой врачи проверяют состояние металлургов и горняков, ежегодно сотрудники НТМК и КГОКа проходят медицинские осмотры у различных специалистов. В здравпунктах комбинатов им доступно физиотерапевтическое лечение.