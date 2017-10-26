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На Урале в 2 раза выросло число ДТП на железной дороге25 октября в 19:17

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В этом году в них погибли 3 человека.

В Уральском федеральном округе почти в 2 раза увеличилось число ДТП на железнодорожных переездах - с 10 до 17. Таковы данные по итогам 9 месяцев 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Аппарата полпреда президента РФ в УрФО.

В основном происходят столкновения машин с железнодорожным составом и наезды на ограждения. В результате таких ДТП в этом году погибли 3 человека, пострадали 26.

На снижение безопасности на переездах влияет отсутствие устройств принудительного запрещения движения и нарушения в эксплуатационном состоянии.

Одно из наиболее масштабных подобных ДТП случилось в начале сентября: на 901 километре перегона Мегион-Нижневартовск грузовик Iveco столкнулся с движущимся поездом №346 сообщением "Адлер-Нижневартовск". Пострадали 16 человек, один из них спустя несколько дней скончался в больнице.

Стоит отметить, общее количество ДТП на Урале снизилось на 2% и составило 9365 происшествий. Число погибших в авариях уменьшилось на 11,1% (до 988 человек), пострадавших - на 0,6% (до 12 199 человек).

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