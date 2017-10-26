На экологических плакатах.

25 октября 2017 года в ООО "Газпром добыча Ямбург" назвали победителей смотра-конкурса экологических плакатов "Мой дом – Ямал". Он был организован отделом охраны окружающей среды в рамках Года экологии ПАО "Газпром".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, голосование за лучшие среди 35 работ сотрудников предприятия прошло на корпоративном интранет-портале.

Самой-самой была признана работа "Сберегая малое, сохраним большое!" Регины Кравцовой, кладовщика управления материально-технического снабжения и комплектации.

Второе место досталось творческой группе работников нефтегазодобывающего управления за плакат "От чистого промысла – к чистой планете!".

Бронзу поделили плакаты сотрудников управления по эксплуатации вахтовых поселков "Это мой Ямал!" и "Мы за чистоту – Ямал!".

Еще один призер был выбран не по результатам голосования, а на основании экспертных оценок. В спецноминации победу присудили постеру "Люди и производство в гармонии с природой" работника управления геологии, разработки и лицензирования месторождений Юлия Ярыгина.

"Участники смотра-конкурса плакатов отнеслись к реализации замысла с разной степенью ответственности и креативности. Многие выступили на хорошем уровне. Видно, что старались, вкладывали душу, работали с интересом, - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Лариса Соловищук. - Мы обязательно поощрим победителей. Но что не менее важно - и для нас, и для авторов - это чтобы сами работы не оставались после конкурса в закромах, а находили своего зрителя, выставлялись, публиковались. Ведь в них отражено то, как видят и представляют себе экологические ценности наши коллеги, понятными образами, ясными словами. Именно с понимания личной ответственности перед природой и формируется экологическое сознание на уровне коллективов, предприятий и всей страны".