Сотрудники "Газпром добыча Ямбург" нарисовали свой дом - ЯмалСегодня в 10:06
- Текст
На экологических плакатах.
25 октября 2017 года в ООО "Газпром добыча Ямбург" назвали победителей смотра-конкурса экологических плакатов "Мой дом – Ямал". Он был организован отделом охраны окружающей среды в рамках Года экологии ПАО "Газпром".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, голосование за лучшие среди 35 работ сотрудников предприятия прошло на корпоративном интранет-портале.
Самой-самой была признана работа "Сберегая малое, сохраним большое!" Регины Кравцовой, кладовщика управления материально-технического снабжения и комплектации.
Второе место досталось творческой группе работников нефтегазодобывающего управления за плакат "От чистого промысла – к чистой планете!".
Бронзу поделили плакаты сотрудников управления по эксплуатации вахтовых поселков "Это мой Ямал!" и "Мы за чистоту – Ямал!".
Еще один призер был выбран не по результатам голосования, а на основании экспертных оценок. В спецноминации победу присудили постеру "Люди и производство в гармонии с природой" работника управления геологии, разработки и лицензирования месторождений Юлия Ярыгина.
"Участники смотра-конкурса плакатов отнеслись к реализации замысла с разной степенью ответственности и креативности. Многие выступили на хорошем уровне. Видно, что старались, вкладывали душу, работали с интересом, - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Лариса Соловищук. - Мы обязательно поощрим победителей. Но что не менее важно - и для нас, и для авторов - это чтобы сами работы не оставались после конкурса в закромах, а находили своего зрителя, выставлялись, публиковались. Ведь в них отражено то, как видят и представляют себе экологические ценности наши коллеги, понятными образами, ясными словами. Именно с понимания личной ответственности перед природой и формируется экологическое сознание на уровне коллективов, предприятий и всей страны".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:59
Пьяная беременная вспорола себе живот
В Актау.Сегодня в 14:56
Всем "Соли" не видать: приезд Собчак в Екатеринбург вызвал ажиотаж
Организаторы опасаются, что всем не хватит места.Сегодня в 14:38
Пермяк зарезал сына и свалил вину на хулиганов
Решается вопрос об аресте.Сегодня в 14:38
"Парк остается убогим": екатеринбуржцы требуют сменить директора ЦПКиО
И собирают подписи под петицией.Сегодня в 14:29
В центре Бишкека зарезали сотрудника милицици
Накануне свадьбы.Сегодня в 14:20
Поджигателя "Космоса" Дениса Мурашова будут лечить в психушке
Его признали невменяемым.Сегодня в 14:09
В Тюмени чествовали губернаторских стипендиатов
Именные выплаты получают почти 90 человек.Сегодня в 13:47
Стены Эрмитажа изменили цвет
В честь 100-летия революции.Сегодня в 13:30
Вспышка туберкулеза в Алапаевском районе обойдется в 80 миллионов
Где фермеры возьмут деньги?Сегодня в 13:28
РМК защитила дробилки в Оренбуржье от повреждений
Обновив металлодетектор.Сегодня в 13:11
Облсуд смягчил приговор главе Кетовского района
Но не уменьшил штраф.Сегодня в 13:09
Уральские росгвардейцы взбодрятся кофе на 18 миллионов рублей
По 2 тысячи за кило.Сегодня в 13:07
В Нижнесергинском районе не могут отремонтировать "дорогу преткновения"
И закрывали, и штрафовали.Сегодня в 13:01
В "Газпром добыча Ямбург" определили обладателей именных стипендий
Среди студентов-отличников.Сегодня в 12:51
Ямалец избил до смерти собутыльника
И продолжил пить.
Главные новости
- Сегодня в 14:38"Парк остается убогим": екатеринбуржцы требуют сменить директора ЦПКиО
- Сегодня в 14:20Поджигателя "Космоса" Дениса Мурашова будут лечить в психушке
- Сегодня в 13:30Вспышка туберкулеза в Алапаевском районе обойдется в 80 миллионов
- Сегодня в 12:46Мэрия Екатеринбурга потратит почти 10 миллионов на ноутбуки и телефоны
- Сегодня в 10:50Сломанные ребра, раздробленные пальцы: подробности смерти задержанного в Нижнем Тагиле
Аналитика
"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе
И неверие граждан в силу реестров.
Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами
И планом сноса телебашни.
"Дорога Путина" достигла Серебрянки
Выдержав первое испытание осенней непогодой.