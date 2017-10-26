Стать первой на WorldSkills Competition-2017.

Российская сборная стала первой в общекомандном зачете WorldSkills Competition-2017, прошедшего в Абу-Даби. Свою лепту внесли и студенты Магнитогорского политехнического колледжа Александр Арапов и Максим Аксёнов. Юноши выступали в компетенции "Мехатроника" и завоевали медальон за профессионализм.

Такие награды на чемпионатах WorldSkills присуждают конкурсантам, которые справились с заданием, преодолев 500-балльный порог, и показали качественный уровень профессиональной подготовки. Таким образом, магнитогорские мехатроники повторили успех своих земляков Александра Карнаухова и Константина Кременцова в Сан-Паулу-2015.

Магнитогорцы в очередной раз подтвердили высокий уровень подготовки по компетенции "Мехатроника" в Политехническом колледже, являющемся базовым учебным заведением по подготовке рабочих кадров для Магнитогорского металлургического комбината. Предприятие внесло большой вклад в подготовку студентов и создание учебной базы для этого направления, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

В целом выступление на чемпионате в Абу-Даби завершилось для сборной РФ триумфально, учитывая, что россияне всего лишь в третий раз участвуют в подобных соревнованиях.

В 2013 году в Лейпциге Россия заняла 41 место. В 2015 в Сан-Паулу россияне завоевали шесть медальонов и заняли 14-е общекомандное место по очкам, не выиграв ни одной медали.

В Абу-Даби Россия впервые выступила во всех 52 компетенциях и завоевала шесть золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль, поднявшись в медальном зачете на пятое место. С учетом 21 выигранного медальона сборная вышла на первое место по очкам. Всего в чемпионате приняли участие 1300 конкурсантов из 77 стран мира.

"Для нас данный параметр является наиболее значимым, поскольку демонстрирует качественные изменения не в одной-двух компетенциях, а всей системы подготовки по рабочим специальностям в стране", - отметил директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков.

Следующий чемпионат WorldSkills пройдет в 2019 году в Казани.