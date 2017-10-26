Странным светом.

В ночь на 26 октября жители Екатеринбурга, Челябинска и Перми заметили в небе над своими городами необычное свечение. Воздушное пространство озарилось желтым светом. Фотографии странного явления очевидцы выкладывали в соцсетях. На ночном темном небе можно четко рассмотреть желтый круг, в его центре цвет яркий, ближе к краям круга его интенсивность сходит на нет.

Большинство очевидцев в соцсетях задается вопросом, что это. По мнению одних, это природное явление, сообщает "Уралинформбюро". По другим версиям, это отражение света от теплиц, расположенных под Екатеринбургом.