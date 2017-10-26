Обогнали даже наемников из Саудовской Аравии.

Среди иностранцев, воюющих на стороне террористической организации "Исламское государство"(ИГ - террористическая организация, запрещенная в России – прим.ред), больше всего россиян. Такие данные опубликовала консалтинговая компания Soufan Group, подсчитав число иностранных наемников в рядах ИГ, пишет "Коммерсант".

По информации Soufan Group в ИГ воюют 3 417 россиян. Эти цифры эксперты указали в докладе, который называется "За пределами халифата: иностранные бойцы и угроза их возвращения". На второй строчке по числу наемников Саудовская Аравия - 3 224 человека, на третьем месте Иордания - 3 000, затем Тунис - 2 926 и Франция - 1 910.

Кроме того, аналитики подсчитали, что в РФ вернулись 400 человек, воевавших за ИГ, в Саудовскую Аравию - 760, в Иорданию - 250, в Тунис - 800 и во Францию - 271, передает "Уралинформбюро".

В марте спецслужбы Великобритании получили доступ к личным делам 22 тысяч иностранных наемников, воюющих на стороне террористической организации. Оказалось, что в их рядах состоят граждане более 50 государств. Свыше 70% из них – уроженцы арабских стран, среди европейцев больше всего граждан Франции, Германии и Великобритании.