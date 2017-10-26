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Асфальт на екатеринбургской дороге "съела" авария на трубопроводе Сегодня в 09:44

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Разбирается прокуратура.

Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку по факту провала на проезжей части на улице Амундсена.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, провал произошел из-за аварии на трубопроводе диаметром 300 миллиметров по причине износа сети. Сотрудники "Водоканала" произвели засыпку аварийного участка щебнем и установили ограждение. Будут проводиться ремонтные работы.

В прокуратуре отметили, что укладка дорожного покрытие на проезде выполнялась ООО "СТК" в 2016 года после проведения ремонта теплотрассы.

Стоит напомнить, что 25 октября 2017 года жители Екатеринбурга пожаловались на то, что на улице Амундсена образовался провал. Асфальт ушел под землю на проезжей части напротив дома № 73.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге на проезжей части асфальт ушел под землю

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