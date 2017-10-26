Не покидая рабочего места.

В октябре 2017 года на месторождениях "РН-Пурнефтегаза" и в центральном офисе предприятия прошла профилактическая акция "С заботой о сердце". Участниками экспресс-обследования стали более 350 человек.

В рамках программы "Живите дольше" НК "Роснефть" врачи определили у всех желающих индекс массы тела, измерили артериальное давление, частоту сердечных сокращений, насыщение крови кислородом, уровень холестерина и глюкозы. Также им рассчитали суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE и дали рекомендации по оздоровлению, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РН-Пурнефтегаза".

Приятным бонусом к обследованию стали фрукты, полезные напитки и витамины. За время проведения оздоровительной кампании нефтяники съели 130 килограммов яблок, 30 килограммов бананов и 20 килограммов мандаринов. Кроме того, сотрудники "РН-Пурнефтегаза" выпили более 400 литров полезных и вкусных напитков и получили в подарок 1 200 упаковок витаминов.