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В "Газпром добыча Ямбург" определили обладателей именных стипендийСегодня в 13:01

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Среди студентов-отличников.

Комиссия по назначению именных стипендий ООО "Газпром добыча Ямбург" назвала девять счастливчиков. По итогам промежуточной аттестации денежное поощрение за отличную учебу получат по три студента Тюменского индустриального университета, Томского политехнического университета и образовательного учреждения "Газпром техникум Новый Уренгой".

В этом семестре им ежемесячно будет перечисляться по 7 500 рублей, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург".

Традиционно комиссия собирается дважды в год в административном центре газодобывающей компании. Стипендиаты определяются на основании рекомендаций ученых советов образовательных учреждений. Чаще всего это студенты, имеющие высокие оценки, активно участвующие в научно-исследовательской работе, общественной и спортивной жизни своих учебных заведений.

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