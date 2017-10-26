Где фермеры возьмут деньги?

Алапаевскому сельхозкооперативу "Путиловский", где ветеринары объявили вспышку туберкулеза среди коров, правительство пока не будет возмещать убытки. Об этом 26 октября корреспонденту "Уралинформбюро" сообщил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Заксобрания Свердловской области Владимир Терешков.

23 октября на заседании комитета и.о. министра сельского хозяйства Дмитрий Дегтярев заявил о необходимости выплатить предприятию из казны региона 20 миллионов рублей на покупку 400 коров для восстановления поголовья дойного стада. Убытки "Путиловского" он оценил "по грубым подсчетам" в 75-80 миллионов рублей.

"На покупку дойного стада кооперативу нужны деньги, чтобы 600 человек не сидели без работы, иначе может вспыхнуть социальная напряженность", - пояснил Дегтярев.

Однако выделять запрашиваемую отраслевым министром сумму в 20 миллионов рублей депутаты не будут.

"Во-первых, все поголовье предприятия – застраховано. Фермеры должны оформить страховой случай и получить возмещение. Во-вторых, они получат деньги за глубокую переработку мясной продукции, отправив скот на убой, а это дополнительные возвраты затрат. Когда предприятие все это сделает, тогда и можно будет увидеть ущерб", - пояснил Терешков.

По его словам, предприятие, пострадавшее от вспышки туберкулеза коров, продолжает работу в прежнем режиме. На деньги, вырученные с продажи животных на мясокомбинат, тут закупили молодняк.

Терешков отметил, что если сельхозпредприятию в ближайшее время будет нужна финансовая помощь от властей региона по приобретению нового поголовья – ее окажут, выделив средства из внутренних ресурсов министерства АПК и из резервного фонда правительства.

Стоит отметить, что вспышку опасного инфекционного заболевания среди коров в Алапаевском районе обнаружили в середине октября в ходе плановой диагностики на животноводческих фермах, расположенных в селе Останино и деревнях Верхний Яр и Бучина. В городском округе объявлен режим ЧС, а дойных коров с положительными пробами на туберкулез отправляют на убой. Забито уже свыше 70 животных. По данным регионального Минсельхоза, если туберкулез поразит 15% поголовья, на убой придется отправить всех коров сельхозкооператива "Путиловский".

Туберкулез, обнаруженный у животных, может быть опасен для человека. Продукция "Путиловского" находится на карантине – предприятию запрещено реализовывать молоко и мясо.